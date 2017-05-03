Памятник Ивану III установят в сквере Ленина в Калуге

Калуга, , 12:55 — REGNUM До конца 2017 года в калужском сквере Ленина памятник великому князю Московскому, а позднее первому государю всея Руси Ивану III. Об этом на встрече с журналистами заявил министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов, сообщает 3 мая корреспондент ИА REGNUM .

(РВИО)

Памятник безвозмездно передаст в дар Калуге Российское военно-историческое общество. В ближайшее время определят внешний вид скульптуры и конкретную дата ее установки на калужской земле. Это произойдет после подведения итогов творческого конкурса, ранее объявленного РВИО.

По словам Павла Суслова, памятник Ивану III установят на месте, где до 80-х годов XX века находился монумент В.И. Ленину. Местоположение выбрали в ходе общественных слушаний. В настоящее время в сквере уже ведут работы по подготовке бетонного основания для установки памятника.

Как ранее заявил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, памятник должен стать шедевром, достойным внимания международной организации ЮНЕСКО.

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Напомним, что с именем Ивана III связано возникновение единого Русского государства. Годы правления князя ознаменовались крупными территориальными приобретениями, а также знаменитым «стоянием на Угре» — победой над большеордынским ханом Ахматом 11 ноября 1480 года, послужившей началом формирования независимости Руси.

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