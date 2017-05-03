Джоан Роулинг подразнила поклонников «Фантастических тварей»

Лондон, , 09:55 — REGNUM Стало известно, что патронус Ньюта Саламандера — это спойлер, об этом рассказала Джоан Роулинг на своей странице в Twitter.

Одна из фанаток задала писательнице вопрос, касающийся патронуса известного магозоолога.

«Можете ли вы сказать мне, какое животное является патронусом Ньюта? Или это спойлер для следующих фильмов?», спросила пользователь adoLETA lestranha.

На что Джоан Роулинг ответила сообщением: «Большой спойлер». Таким образом писательница дала понять, что у Ньюта Саламандера есть некий туз в рукаве, о котором пока говорить нельзя.

Напомним, в вселенной «Гари Поттера» патронус — это некая магическая сущность, которую можно вызвать при помощи заклинания «Экспекто патронум». Она способна противостоять дементорам и защитить своего хозяина от их разрушительной силы. В условиях сражений патронуса может вызвать только сильный и опытный маг.

Стоит напомнить о том, что фанаты «Гарри Поттера» знали о нюансах сюжета еще до выхода фильмов. А в случае «Фантастических тварей» те, кто ожидает новых картин, снятых по данной вселенной, ничего не знают о будущих событиях.