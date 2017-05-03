Среда, 3 Мая 2017 года
11:34:15 МСК

Джоан Роулинг извинилась за смерть Северуса Снейпа

Культура

Писательница традиционно приурочила извинение за смерть своего персонажа к годовщине Битвы за Хогвартс

Алан Рикман в роли Северуса Снейпа [Цитата из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса», реж. Дэвид Йейтс, «Warner Brothers» США, 2007 г
Алан Рикман в роли Северуса Снейпа [Цитата из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса», реж. Дэвид Йейтс, «Warner Brothers» США, 2007 г

Лондон, 3 мая 2017, 10:59 — REGNUM  Автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг извинилась перед фанатами «поттерианы» за убийство Северуса Снейпа, соответствующее сообщение она разместила на своей странице в Twitter.

Писательница приурочила данное сообщение к годовщине Битвы за Хогвартс, которая отмечается фанатами 2 мая.

«Ну хорошо. Не начинайте из-за этого перепалку, но в этом году я хотела бы извиниться за убийство (шепотом)… Снейп. *побежала в укрытие*», — написала Роулинг.

Это уже не первый раз, когда в этот день она просит прощения у поклонников за смерть того или иного персонажа, в 2016 году Роулинг попросила прощения за смерть профессора Римуса Люпина, а в 2015 — за смерть Фреда Уизли.

Напомним, актер Алан Рикман, сыгравший в фильмах о Гарри Поттере преподавателя зельеварения и защиты от тёмных искусств Северуса Снейпа, скончался 14 января 2016 года.

Причиной смерти стал рак поджелудочной железы. Актер не дожил всего пять недель до своего 70-летнего юбилея.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
Главное сегодня
NB!
03.05.17
Почти 2 кг тротила хранил житель Самарской области: операция ФСБ
СамараРоссия Теракт в метро Санкт-Петербурга Происшествия
NB!
03.05.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: Иран выступил за право народа
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
03.05.17
Станислав СтремидловскийНовая Турция: кто примет константинопольского патриарха?
СтамбулТурция Православие Политика
NB!
03.05.17
Губернатору Меркушкину посоветовали удовлетворить льготников
СамараРоссия Акции протеста льготников в Самарской области Политика
NB!
03.05.17
В Новосибирске строительство «рая» угрожает обрушением жилых домов
НовосибирскРоссия Строительство жилья Происшествия
NB!
03.05.17
Александр БеловThe Strategist: КНДР может «доставить» ядерное оружие в любой город
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
03.05.17
Максим ИсаевNI: Частные компании помогают ВВС США подготовиться к войне с Россией
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Техника
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.05.17
Главком ОВС НАТО призвал нарастить количество танков против России
ВашингтонСША Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
03.05.17
Драка игроков «Локомотива» и «Урала» в финале Кубка России — видео
СочиКраснодарский крайРоссия Футбол Спорт
NB!
03.05.17
Губернатор Сергей Левченко: Моя партийность не мешает работать с Москвой
ИркутскРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
03.05.17
В борьбе против угольных портов СВП Ванино утонул в мусорных свалках
ВаниноХабаровский крайРоссия Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора Общество
NB!
03.05.17
Китай в борьбе за моря и океаны
ДаляньКитай Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Долгое умиротворение. Пока Баку затягивает переговоры по Карабаху
БакуАзербайджан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Ангела Меркель: Владимир Путин — конструктивный партнер
БерлинГермания Политическая жизнь Германии Политика
NB!
03.05.17
Памятный способ, или Как Калининград пытаются сделать немецким
КалининградРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Медведев принял решение о повышении МРОТ под серьёзным давлением?
ВладивостокРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Экономика
NB!
03.05.17
Русский нефтепромышленник-первопроходец
АрхангельскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
03.05.17
Самый русский из турецких городов
КарсТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Путин и Меркель ищут компромиссы? — «Мнение России остается определяющим»
МоскваРоссия Внешняя политика России Политика
NB!
03.05.17
Акционерный фонд правительства Казахстана: рост показателей
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
03.05.17
«Почему в главной фашистской конторе такой беспорядок»?
БерлинГермания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное