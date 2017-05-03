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Рок-группа Eagles судится с Hotel California

Культура

Музыканты подали иск в федеральный суд Лос-Анджелеса

Вашингтон, 3 мая 2017, 07:47 — REGNUM  Рок группа Eagles подала в суд на мексиканскую гостиницу под названием Hotel California, музыканты считают, что её владельцы незаконно используют название известной песни, сообщает Reuters.

Иск был подан в федеральный суд Лос-Анджелеса 1 мая 2017 года, в жалобе музыканты указывают, что владельцы 11-комнатного отеля в поселке Тодос-Сантос, расположенного в штате Нижняя Калифорния, вводят гостей в заблуждение по поводу того, что отель как-то связан с группой и известной песней.

Отель в качестве музыкального сопровождения использует различные песни Eagles, в том числе композицию Hotel California. Также гостиница продает футболки, которые преподносят его как «легендарный».

Кроме этого, Eagles рассказали, что по их сведениям владельцы отеля обратились в ведомство по патентам и товарным знакам США с просьбой зарегистрировать брэнд Hotel California.

В исковом заявлении музыканты пишут, что владельцы отеля вводят потребителей из США в заблуждение, когда сообщают тем, что данная гостиница в поселке Тодос-Сантос вдохновила авторов на написание текста к известной песне. Они требуют, чтобы все нарушения были прекращены, а также был возмещен понесенный ими ущерб.

Напомним, пеcня Hotel California появилась впервые на одноименном альбоме, который был выпущен в 1976 году. Она получила премию «Грэмми» в 1978 году, занимала первые строчки различных рейтингов, считается одной из лучших композиций XX века.

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