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Вице-премьер КНР призвала людей искусства вдохновляться простым народом

Культура

В Пекине проходит симпозиум, посвященный известному китайскому художнику

Пекин, 3 мая 2017, 00:46 — REGNUM  Вице-премьер Госсовета КНР Лю Яньдун призвала работников литературы и искусства искать вдохновения в широких массах и создавать произведения искусства отражая дух времени, передает 2 мая агентство «Синьхуа».

Обращаясь к симпозиуму, собравшемуся в честь 120-й годовщины рождения традиционного китайского художника Пань Тяньшоу, Лю отдала дань уважения его жизни и великому вкладу в развитие национального китайского искусства.

Пань, умерший в 1971 году, также известен как видный преподаватель искусства, теоретик и поэт, знаменитый своими картинами с изображением цветов, птиц и пейзажей в свободной живописной манере.

Лю призвала работников кисти и пера перенять преданность Паня художественному воспитанию и дух его творчества.

Представители Министерства культуры КНР, Китайской федерации литературных и художественных кружков, а также родственники Паня приняли участие в симпозиуме.

Более чем 120 работ Паня представлены на выставке в Национальном музее искусств Китая.

Отметим, что в 1958 году Пань стал почетным членом Академии художеств СССР. Он также является признанным мастером китайской традиционной живописи водяными красками и тушью на шёлковых или бумажных свитках и веерах, которая носит название «гохуа». Пань широко известен за свои произведения в жанре «цветы и птицы», которые выполнены в свободной манере письма.

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