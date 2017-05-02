Российские актеры объяснили причины отказа от выступления в Крыму

Симферополь, , 22:03 — REGNUM Актриса театра «Содружество актеров Таганки» Мария Добржинская и актер Андрей Чернышов объяснили, почему они не участвовали в спектаклях «Любовь по понедельникам», запланированных в Ялте и Севастополе, сообщает RT.

Политические причины их нежелания выступать в Крыму или страх, что их потом не пустят на Украину, являются отвратительными сплетнями. Отказ от участия в спекталях в Крыму вызван финансовыми причинами, так как организаторам гастролей не удалось договориться об оплате выступлений, пояснили артисты.

Артисты напомнили, что отказались выступать в спектакле не только в Севастополе и Ялте, но и в Шатуре и Йошкар-Оле.

«Речь идет не о политике, а о внутренних финансовых разногласиях», — сказал актер Андрей Чернышов, предположив, что распространение слухов о политических причинах отказа выступать может быть мелкой местью со стороны приглашающей стороны.

Напомним, ранее власти Украины запретили въезд в страну некоторым российским деятелям шоу-бизнеса, выступавшим в Крыму.

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