В Воронеже прошел 18-й Всероссийский фестиваль японской анимации

Воронеж, , 21:03 — REGNUM В Воронеже завершился 18-й Всероссийский фестиваль японской анимации. Как сообщает ИА REGNUM, фестивальная программа длилась три дня — с 29 апреля по 1 мая.

Всероссийский фестиваль японской анимации проходит в Воронеже с 1999 года. По традиции, отдельный день был выделен для косплей-шоу, которое проходило в сити-парке «Град». Косплей — это изображение человеком персонажей из анимационных фильмов, манги, игр. Рамки фестиваля «японской анимации» расширились уже давно, поэтому на сцену выходили герои из фильмов, сериалов, комиксов, мультфильмов и даже русских народных сказок. Всего в шоу приняли участие более 300 человек — они показывали театральные, вокальные и танцевальные номера, а также дефилировали в костюмах. Кстати, родиной российского косплея является именно Воронеж: здесь впервые провели косплей-шоу в рамках Третьего всероссийского фестиваля японской анимации в 2002 году.

Для гостей и участников фестиваля 30 апреля в сквере у кинотеатра «Спартак» была организована фотосессия. В этот же день в Доме актера проходили мастер-классы и лекции: по изготовлению костюмов и реквизита, гриму, сценическому мастерству. Также в рамках мастер классов давали советы для музыкантов и вокалистов, провели турнир по видеоиграм и организовали стенд об истории фестиваля.

В заключительный день, 1 мая, фестиваль переместился на Левый берег, где прошла форум-выставка фестивалей и сообществ и состоялось костюмированное шествие по Ленинскому проспекту. Вечером прошел концерт, который впервые переместился на большую площадку — из Дома актеров в клуб «Аура», а завершением второго фестивального дня стала ночь аниме в «Спартаке».

На форум-выставке в парке «Алые паруса» была организована ярмарка сувениров и тематической атрибутики, украшений, одежды и открыток ручной работы, авторских комиксов. На выставке можно было принять участие в настоящей чайной церемонии, поиграть в настольные игры, постичь азы каллиграфии, а также сфотографироваться с полюбившимся персонажем или получить свой портрет в аниме-стиле. Художники со всей страны привезли в Воронеже самиздатовскую мангу, а для фотографов и любителей фотографии организовали «сушку» — свободный обмен снимками, которые в парке могли развесить все желающие.

Еще до того, как организаторы начали сворачивать выставку, косплееры и гости фестиваля сформировали стройную колонну, чтобы пройти шествием от парка до Чернавского моста по Ленинскому проспекту. Традиция костюмированного шествия, родившаяся на заре фестиваля по чистой случайности — когда участникам нужно было вместе пройтись по городу до места фотосессии, — за годы проведения претерпела множество изменений.

Сначала косплееры проходили от площади Детей до кинотеатра «Спартак» по перекрытому проспекту Революции, но потом мероприятие запретили. Организаторам все-таки удалось вернуть этот пункт в фестивальное расписание, но с 2015 года маршрут сократился — ходить начали от Адмиралтейской площади до Чернавского моста и обратно по Петровской набережной.

В 2017 году шествие впервые переместилось на Левый берег.

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