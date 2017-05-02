Археологи Москвы нашли уникальную кабацкую печать

Москва, , 18:28 — REGNUM У москвичей и гостей столицы появится возможность взглянуть на новые археологические находки, которые были обнаружены в центре столице, сообщается на портале правительства Москвы.

Для реализации проекта на конкурсной основе выберут подрядчика, который разработает проект витрин для древних артефактов. Торги продлятся до 23 мая.

Согласно конкурсному заданию победителю аукциона предстоит спроектировать наружное освещение, дополнительную подсветку экспонатов и установить камеры видеонаблюдения.

Площадь витрин в Китайгородском проезде составит 500 квадратных метров, они должны вместить экспонаты весом не менее 500 килограммов.

В 2017 году московские археологи нашли беспрецедентное количество артефактов. Так, в районе Лубянской и Новой площадей, где рабочие готовили участки траншей для прокладки коммуникаций, обнаружено в общей сложности более 150 артефактов. Их датируют XVI—XIX веками.

На Берсеневской набережной нашли уникальную кабацкую печать. Это первый за всю историю российских археологических исследований старинный предмет такого рода. Он принадлежал питейному заведению «Вытегорский кабак».