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Тверской губернатор: на истоке Волги будет воссоздан исторический мост

Культура

В Тверской области готовятся отметить 350-летие обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского

Тверь, 2 мая 2017, 17:08 — REGNUM  В Тверской области воссоздадут исторический мост на истоке. Об этом было заявлено в ходе визита губернатора Игоря Рудени в Осташковский район, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 2 мая. Губернатор ознакомился с ходом подготовки к 350-летию обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского и побывал на истоке Волги, где в рамках торжеств состоятся мероприятия и экскурсии для гостей.

350-летие обретения мощей преподобного Нила Столобенского в регионе готовятся отметить в июне — в преддверии праздника на истоке идет масштабное благоустройство.

«Ведём работу по расчистке территории вокруг источника, это нужно делать ежегодно. Также пришли в негодность мостки, их планируем отремонтировать до 1 июня», — отметил Игорь Руденя.

Глава региона сообщил, что также 1 июня должны быть завершены ремонтно-реставрационные работы в часовне на истоке, Никольском храме и храме Преображения Господня. Будут обустроены ступеньки на спуске к истоку и дорогу для подъезда транспорта, в порядок приведут смотровую площадку, обновят скамейки.

В рамках подготовки к празднику планируется в историческом виде воссоздать первый мост через Волгу: существующую бетонную плиту заменят на деревянное сооружение на основе металлоконструкции.

Также в регионе полным ходом идет подготовка к приему паломников — ожидается до 10 тыс. гостей. Планируется обустроить парковки для автобусов и личного транспорта у истока и Ольгина монастыря, а также две вертолётные площадки.

К знаменательной дате в Волговерховье пробурят скважину с гидрантом и колонкой.

Игорь Руденя отдельно осмотрел строящееся деревянное здание под библиотеку, келейные помещения и гараж. Прежнее строение было полностью уничтожено огнем во время пожара в феврале этого года. Игорь Руденя подарил несколько изданий для восстанавливаемого библиотечного фонда.

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