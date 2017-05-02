«Форcаж 8» заработал в прокате уже более $1 млрд

Вашингтон, , 16:03 — REGNUM Фильм «Форcаж 8» по итогам проката за прошедшие выходные принес в мировую кассу более $ 1 млрд, таким образом, общие мировые сборы составили около $ 868 млн, а сборы в США — $ 192,7 млн, сообщает портал Variety.

На данный момент фильм занял 21-ую позицию в рейтинге самых кассовых фильмов за всю историю кино.

Некоторые эксперты полагают, что «Форсаж 8» может догнать и перегнать диснеевскую «Красавицу и чудовище».

Напомним, ранее лента установила рекорд, собрав по миру за первые выходные 532,5 млн долларов, таким образом картина обогнала по данному показателю фильм «Звездные войны: Пробуждение силы» (Star Wars: The Force Awakens), обогнав его на $ 3,5 млн.

Фильм установил абсолютный рекорд в Китае, за первый день показа в кинотеатрах он собрал более $ 67 млн.

В новой части «Форсажа» снмается целая компания известных актеров: Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стетхем, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Крис Бриджес, Скотт Иствуд, Натали Эммануэль, Курт Рассел и Шарлиз Терон.