В Голливуде отменена забастовка сценаристов

Вашингтон, , 15:27 — REGNUM В США не состоится забастовка сценаристов, объявленная ранее из-за отсутствия изменений в контрактах со студиями, сообщает 2 мая портал Deadline.

Издание пишет, что Гильдия сценаристов (WGA) и AMPTP (The Alliance of Motion Picture and Television Producers («Альянс продюсеров кино и телевидения») заявили, что заключили предварительное соглашение перед подписанием нового контракта сроком на три года.

Теперь документ будет отправлен советам западного и восточного отделений WGA для утверждения, а затем — к членам гильдии для ратификации. В заявлении комитета по переговорам WGA сообщается, что сценаристы добились выигрыша «в минимумах по всем направлениям».

Как сообщалось ранее, несмотря на то, что действующий контракт истек в полночь по местному времени, не поступало никаких официальных заявлений по поводу того, будет ли подписан контракт на новых условиях или же забастовка сценаристов состоится.

Напомним, после того, как провалились переговоры Гильдии сценаристов с ведущими студиями по поводу изменений условий контракта, организация стала просить своих членов поддержать забастовку. Причина, по которой авторы требовали новых условий контракта — это изменения, произошедшие за последние годы в отрасли.

Появилось большое количество качественных сериалов, при этом, серьезно сократилось количество их серий (более чем в два раза от предыдущей нормы), а поскольку многие авторы по условиям контракта не могут работать на нескольких проектах одновременно, у сценаристов стало меньше работы, в результате многие из них столкнулись с финансовыми трудностями.

Последняя массовая забастовка сценаристов произошла в 2008 году, тогда авторы приостановили свою работу на три месяца, таким образом полностью парализовав отрасль. В результате остановилось производство десятков сериалов и фильмов. Это стало серьезным ударом по индустрии.