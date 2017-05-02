Вторник, 2 Мая 2017 года
15:53:32 МСК

В Голливуде отменена забастовка сценаристов

Культура

В итоге стороны конфликта пришли к соглашению

Вашингтон, 2 мая 2017, 15:27 — REGNUM  В США не состоится забастовка сценаристов, объявленная ранее из-за отсутствия изменений в контрактах со студиями, сообщает 2 мая портал Deadline.

Издание пишет, что Гильдия сценаристов (WGA) и AMPTP (The Alliance of Motion Picture and Television Producers («Альянс продюсеров кино и телевидения») заявили, что заключили предварительное соглашение перед подписанием нового контракта сроком на три года.

Теперь документ будет отправлен советам западного и восточного отделений WGA для утверждения, а затем — к членам гильдии для ратификации. В заявлении комитета по переговорам WGA сообщается, что сценаристы добились выигрыша «в минимумах по всем направлениям».

Как сообщалось ранее, несмотря на то, что действующий контракт истек в полночь по местному времени, не поступало никаких официальных заявлений по поводу того, будет ли подписан контракт на новых условиях или же забастовка сценаристов состоится.

Напомним, после того, как провалились переговоры Гильдии сценаристов с ведущими студиями по поводу изменений условий контракта, организация стала просить своих членов поддержать забастовку. Причина, по которой авторы требовали новых условий контракта — это изменения, произошедшие за последние годы в отрасли.

Появилось большое количество качественных сериалов, при этом, серьезно сократилось количество их серий (более чем в два раза от предыдущей нормы), а поскольку многие авторы по условиям контракта не могут работать на нескольких проектах одновременно, у сценаристов стало меньше работы, в результате многие из них столкнулись с финансовыми трудностями.

Последняя массовая забастовка сценаристов произошла в 2008 году, тогда авторы приостановили свою работу на три месяца, таким образом полностью парализовав отрасль. В результате остановилось производство десятков сериалов и фильмов. Это стало серьезным ударом по индустрии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
Главное сегодня
NB!
02.05.17
За мандат Нарышкина на праймериз в Ленобласти поспорят 16 человек
КингисеппЛенинградская областьРоссия Выборы в Государственную думу РФ VII созыва Политика
NB!
02.05.17
Рубль сохраняет колоссальный потенциал для девальвации
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
02.05.17
Алёна Зеленина Порты: возить по Rail Baltica убыточно и бессмысленно
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
02.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 2 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.05.17
В Калининграде на продаже Родины зарабатывают по 1 млн рублей в месяц?
КалининградРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
02.05.17
Кто ответит за оторванную трубу канализации в Сочи?
СочиКраснодарский крайРоссия Развитие систем водоснабжения и водоотведения Общество
NB!
02.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКак в Ираке и Пакистане — ОБСЕ шокировано церковными конфликтами на Украине
КиевУкраина Православие Политика
NB!
02.05.17
Татьяна ИващенкоЭколог заявил об опасности строительства монгольских ГЭС для Байкала
Улан-УдэРоссия Проблемы Байкала Общество
NB!
02.05.17
64% граждан хотят, чтобы Путин вновь стал президентом РФ: опрос
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
02.05.17
В Удмуртии на турнире «Что? Где? Когда?» отравились более 50 детей
ИжевскРоссия Массовые пищевые отравления Происшествия
NB!
02.05.17
Иран надеется на иностранные деньги
ТегеранИран Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
02.05.17
Погром на кладбище в Татарии: повреждено около 90 надгробий
КазаньРоссия Кладбищенский вандализм Происшествия
NB!
02.05.17
В День Победы военные парады пройдут в 28 городах России
МоскваРоссия День Победы Общество
NB!
02.05.17
Станислав СтремидловскийПоляки снова взяли Берлин – и снова вместе с русскими!
ВаршаваПольша Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
02.05.17
Цинизм вместо ответственности – Пушков обвинил Белый дом
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
02.05.17
Кризис докатился: без господдержки Якутия сделает меньше «Добрых дел»
ЯкутскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
02.05.17
МРОТ в России повысят до прожиточного минимума
МоскваРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Политика
NB!
02.05.17
Дефицит уменьшится, но до роста экономики РФ еще далеко
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
02.05.17
Минтруд и ПФР проработают вопрос индексации пенсий для работающих
МоскваРоссия Индексация пенсий Экономика
NB!
02.05.17
Непростой выбор Сахалина: или с туристическим объектом, или с чистой водой?
Южно-СахалинскРоссия Проблемы экологии Происшествия
NB!
02.05.17
Уличные торговцы не хотят «съезжать» с центральной улицы Нижнего Новгорода
Нижний НовгородРоссия Городское благоустройство Экономика
NB!
02.05.17
Погашение госдолга России поставками продукции завершено – СП РФ
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
ещё главное