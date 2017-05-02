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В Подмосковье могут узаконить более 20 новых праздников и памятных дат

Культура

Законопроект о праздниках будет вынесен на первое чтение Мособлдумы после майских праздников

Ю. Кугач. «В праздник». 1949
Ю. Кугач. «В праздник». 1949

Красногорск, 2 мая 2017, 14:59 — REGNUM  В Московской областной думе разрабатывается законопроект, согласно которому 24 подмосковных праздника и памятные даты включат в список официальных, сообщается на сайте областной думы.

Законопроект был разработан в целях формирования уважительного отношения к историческим традициям Подмосковья, героическим подвигам старшего поколения, а также в целях повышения уровня информированности населения о важных исторических и общественно-политических событиях.

Полномочиями по разработке планов и программ проведения мероприятий, посвящённых праздничным и памятным датам, будет наделено правительство Московской области.

Также оно будет устанавливать порядок их ведения, и информировать население о приближающихся датах в СМИ.

Предварительный перечень памятных дат, представленный к обсуждению председателем комитета по вопросам образования, культуры и туризма Олегом Рожновым, выглядит следующим образом:

— 22 января — День снятия осады Свято-Троицкой Сергиевой Лавры (1610);

— 17 марта — День рождения Московского княжества (1263) (День краеведения);

— 3-я суббота апреля — Праздник труда;

— 3-я суббота апреля и 3-я суббота мая — Дни исторического и культурного наследия Московской области (Дни подмосковной усадьбы);

— 6 мая — День воинской доблести Подмосковья (День памяти великомученика Георгия Победоносца, покровителя русского воинства, изображенного на Гербе Московской области);

— 18 мая — День здорового образа жизни;

— 19 мая — День рождения российского футбола (1887);

— 17 июня — День рождения «Катюши» (1941) (День промышленности Московской области);

— 29 июня — День первого русского корабля (1667);

— 17−18 июля — Дни древнерусской культуры;

— 1 августа — День битвы при Молодях (1572);

— 24 августа — День национальной народной игрушки;

— 28 августа — День народного ополчения;

— 2-я (3-я) суббота сентября — День леса;

— 21 сентября — День урожая Подмосковья;

— 1-е воскресенье октября — День Московской области;

— 4 октября — День запуска первого искусственного спутника Земли (1957);

— 8 октября — День памяти Преподобного Сергия Радонежского (1392);

— 15 октября — День мецената и дарителя;

— 29 октября — День волонтера (добровольца);

— 16 ноября — День памяти подвига героев-панфиловцев (1941);

— 29 ноября — День юного героя;

— 2 декабря — День памяти святителя Филарета Московского;

— 29 декабря — День народных художественных промыслов Московской области

В комитет будут поданы все имеющиеся замечания и предложения, которые будут рассмотрены экспертной группой. Затем законопроект будет вынесен на первое чтение думы после майских праздников. В это же время состоится второе подобное совещание, которое окончательно утвердит перечень праздников.

Как сообщало ИА REGNUM, здание Мособлдумы расположено в Москве на проспекте Мира. 11 апреля после нескольких лет борьба за активы Московской области удалось это здание стоимостью 600 млн рублей зарегистрировать, и область получила его в собственность. Это событие является знаковым событием для Подмосковья.

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