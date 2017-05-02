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В Литве решили закрыть большую часть университетов

Культура

Их в стране останется четыре

Вильнюс, 2 мая 2017, 15:16 — REGNUM  В Литве сегодня, 2 мая, был представлен план реорганизации системы высшего образования, согласно которому из 19 университетов и 26 колледжей в стране останется четыре вуза. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в подготовленном проекте предусмотрено, что программы обучения будут сконцентрированы и целенаправленно приспособлены к реальным потребностям рынка труда, а их количество сократится с 1800 до 700.

Планируется повысить число высококвалифицированных выпускников высших учебных заведений с 58% до 75%. Уже c 2018 года предполагается ввести бесплатные программы бакалавриата. Проект предусматривает финансирование высших учебных заведений по принципу договоров. Государственные средства должны будут выделяться учебным заведениям в зависимости от достигнутых результатов: как выпускникам удается трудоустроиться, как их оценивают работодатели, соответствует ли обучение стандартам профессии, какие есть международные достижения и так далее.

Предлагается реорганизовать сеть высших учебных заведений Литвы — создать два университета международного уровня — Вильнюсский университет и новый Каунасский университет — и два технологических университета — в Вильнюсе и Клайпеде.

По оценке экспертов, изменения в системе высшего образования позволят сэкономить 50 млн евро, за счет которых можно не только провести саму реформу, но также вложить инвестиции в морально устаревшую инфраструктуру, на 30% повысить зарплаты преподавателям. Дополнительное финансирование от государства при этом не потребуется.

Согласно плану, к Вильнюсскому университету будут присоединены университет им. Миколаса Ромериса, Педагогический университет Литвы, Шяуляйский университет. В Каунасе предлагается учредить новый Каунасский университет, который объединял бы Каунасский технологический университет, университет им. Витаутаса Великого, университет им. Александраса Стульгинскаса и Литовский университет спорта.

Технологическое образование планируется сконцентрировать в Вильнюсском техническом университете им. Гедиминаса. Клайпедский университет должен стать морским университетом.

«Объединяя высшие учебные заведения крупных городов, максимально используя их потенциал, мы создаем два больших, сильных и равноправных университета — Вильнюсский университет и Каунасский университет. В регионах мы предлагаем учредить филиалы крупных университетов, прогрессивные колледжи, гарантирующие доступность высшего образования во всей стране. Таким образом, мы создаем предпосылки для эффективной, конкурентоспособной и привлекательной системы высшего образования, которая будет побуждать не только литовских студентов остаться учиться в стране, но и иностранных студентов приезжать учиться в Литву», — заявил член рабочей группы, председатель правления Lietuvos energija доктор Далюс Мисюнас.

По его словам, предлагаемая реформа создаст условия для того, чтобы через несколько лет на рынок труда попали не только специалисты, соответствующие реальным потребностям бизнеса, но и те, кто способен самостоятельно браться за инициативы и создавать инновационный бизнес, что повысит конкурентоспособность экономики страны.

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Высшее образование
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