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В Калуге на 1 мая открыли доску почета «Дела и Люди»

Культура

Городские власти намерены вернуть престиж рабочих профессий

Калуга, 2 мая 2017, 14:14 — REGNUM  Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 1 мая принял участие в открытии обновленной доски почета «Дела и Люди», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На доску почета занесли имена двадцати калужан — представителей промышленности, сельского хозяйства, бизнеса, образования, здравоохранения и культуры. Кандидатуры выдвигали трудовые коллективы, а утверждали депутаты городской думы.

«Все кто сегодня был занесен на доску почета прошли долгий и славный трудовой путь, — сказал Александр Иванов, — они добились значительных успехов в своих отраслях и внесли большой вклад в развитие нашего города, они являются достойным примером для молодого поколения. Сегодня мы должны вернуть престиж рабочих профессий. Сделать так, чтобы словосочетание «Человек труда» вновь звучало гордо. Жители нашего города любят и умеют трудиться, это видно по достигнутым результатам работы предприятий. Человек труда, в какой бы отрасли он ни работал, заслуживает самого искреннего уважения и восхищения».

В церемонии также участвовали первый заместитель губернатора области Дмитрий Денисов, депутат Государственной Думы РФ Александр Авдеев, первый заместитель председателя законодательного собрания Виктор Бабурин и городской голова Калуги Константин Горобцов.

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1 мая 2017 года
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