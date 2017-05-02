Вышел трейлер пятого сезона политической драмы «Карточный домик»

Вашингтон, , 13:43 — REGNUM В сети опубликован трейлер пятого сезона политической драмы «Карточный домик», видео опубликовано на Youtube-канале Netflix.

Видео показывает нам новые отрывки из жизни и деятельности амбициозного конгрессмена, начинается оно с его весьма показательных слов: «Американский народ не знает, что лучше для него… Я знаю».

Конец трейлера заканчивается тем, что Френсис Андервуд, которого играет Кевин Спейси, называет последовательно годы, когда в США будут проходить президентские выборы, от 2016 до 2036.

В сериале снимаются такие известные актеры как: Робин Райт, Джоэл Киннаман, Майкл Келли, Нив Кэмпбелл и Доминик Мак-Эллиготт.

Новые серии выйдут в США 30 мая, видеосервис Netflix обычно выкладывает разом все серии сезона в день премьеры.

Напомним, этот политический триллер BBC, впервые вышедший на экраны в 2013 году, является адаптацией одноименного произведения писателя Майкла Доббса. Начался сериал с того, что политик Фрэнк Андервуд и его жена Клэр помогли кандидату в президенты США Гаррету Уокеру выиграть выборы.

Тот обещал Андервуду, что в случае своей победы сделает его главой Государственного департамента. Однако, обещание он не сдержал, после чего Фрэнк Андервуд решил отомстить.