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Сергей Шнуров: Значение «Евровидения» явно переоценено

Культура

«Я вообще теннисист, а это футбол»

Символика Евровидения-2017
Иллюстрация: Eurovision.tv
Символика Евровидения-2017

Санкт-Петербург, 2 мая 2017, 11:00 — REGNUM  

Значение песенного конкурса «Евровидение» сильно переоценено, заявил солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью Russia Today.

«Сильно раздутый, явно переоцененный у нас конкурс. Это не моя игра», — сказал Шнуров.

Музыкант пояснил, что не следит за этим песенным конкурсом. Он сравнил его с футболом, а себя — с теннисистом.

Также Шнуров назвал «Евровидение» политической игрой.

Напомним, 7 и 9 мая в Киеве состоятся полуфинальные выступления артистов на 62-м конкурсе «Евровидение». Финал запланирован на 13 мая.

Россия на этот раз в конкурсе участвовать не будет: по политическим мотивам Киев запретил въезд на украинскую территорию российской артистке Юлии Самойловой, выступавшей в 2015 году на концерте в Крыму.

Украина стала страной — победителем 61-го конкурса «Евровидение» в Швеции в 2016 году. Первое место было присуждено украинской певице Джамале за ее песню «1944» (набрала 534 очка). Российским представителем на конкурсе был Сергей Лазарев.

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Евровидение-2017 в Киеве и участие в нем России
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