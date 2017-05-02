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В Москве на Тверскую Заставу вернут памятник Горькому

Культура

Памятник находился на площади с 1951 по 2005 год

7 Памятник Горькому на площади Тверская Застава, авторы И. Д. Шадр, В. И. Мухина, 1939
Andreykor
7 Памятник Горькому на площади Тверская Застава, авторы И. Д. Шадр, В. И. Мухина, 1939

Москва, 2 мая 2017, 10:33 — REGNUM  Возвращение памятника советскому писателю Максиму Горькому на площадь Тверская Застава в Москве планируется к дню города, сообщается 2 мая на портале мэра Москва.

Уточняется, что реставрацию начнут в конце мая. Начало работ по благоустройству площади запланировано на июнь.

«К Дню города на площадь вернут памятник Максиму Горькому. Его реставрация начнется в конце мая», — говорится в сообщении.

По словам Алексея Елисеева, главы московского департамента капитального ремонта, восстановление исторического облика площади Тверская Застава является одной из важных задач городских властей.

«На прежнее место будет возвращен памятник писателю Максиму Горькому, который находился здесь с 1951 по 2005 год», — сказал он.

В мэрии уточнили, что вид площади Тверская Застава скоро изменится: здесь будет создан сквер с газонами, скамейками, прогулочными дорожками и историческими фонарями.

Кроме того, на площади поставят навигационные стелы для помощи в ориентации прибывающих на Белорусский вокзал, также здесь сделают новое мощение.

Напомним, площадь Тверская Застава находится вблизи здания Белорусского вокзала. Она вошла в программу городского благоустройства «Моя улица».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что в 2017 году в Москве День города будет отмечать 9 сентября. Столица России будет отмечать свое 870-летие.

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