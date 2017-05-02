Эминем судится с правящей партией Новой Зеландии

Веллингтон, , 11:02 — REGNUM Рэпер Эминем подал иск против Национальной партии Новой Зеландии в Высший суд Веллингтона, сообщает Assotiated Press.

Музыкальные издательства, отстаивающие права Эминема, вперые подали в суд на Национальную партию Новой Зеландии еще в 2014 году. Они утверждали, что известная песня была незаконно использована организацией в телевизионном ролике, который показывался во время успешной для партии избирательной кампании 2014 года. Песня была названа Eminem Esque, в её основе лежит известный трек Lose Yourself.

Политическая организация, в свою очередь, заявляет, что приобрела права на песню через некую австралийскую компанию. Еще в 2014 году представитель партии Стивен Джойс завил, что использование песни было «довольно легальным». Впоследствии этот ответ высмеял комик Джон Оливер в его шоу Last Week Tonight. Он тогда пошутил, что это похоже на «быть немного мертвым».

Адвокат Гарри Уильямс, который защищает интересы музыкальных издателей Eminem Eight Mile Style и Martin Affiliated, заявил, что электронная переписка компаний с представителями Национальной партии Новой Зеландии показывает — политическая организация знала, что использует песню, защищенную авторским правом, и это было «совершенно ясно».

Представитель музыкальных издательств Эминема Джоэл Мартин заявил СМИ — его удивляет то, что обе стороны не достигли урегулирования до начала судебного разбирательства.

«Суть в том, что мы никогда не допустили бы использования этой песни в какой-либо политической рекламе», — сказал Мартин.

Представители партии сообщили, что они воздержатся от каких-либо комментариев, пока дело находится в суде.

Напомним, песня Lose Yourself была записана рэпером Эминемом в 2002 году, она был выпущена на сборнике 8 mile, как саундтрек к одноименному фильму. За эту песню исполнитель получил множество наград, в том числе, в 2003 году она была удостоена премии «Оскар».