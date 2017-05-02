Опубликованы первые фотографии с репетиций «Евровидения – 2017»
Восемь артистов уже закончили свои репетиции
Киев, 2 мая 2017, 09:04 — REGNUM Фотографии первых репетиций с украинского «Евровидения — 2017» появились в сети.
Как сообщают украинские СМИ, на данный момент первые репетиции уже закончили восемь конкурсантов — представители Черногории, Грузии, Австралии, Азербайджана, Бельгии, Швеции, Финляндии и Португалии.
Всего в конкурсе примут участие около 200 артистов из 42 стран.
Как сообщало ИА REGNUM, 62-й песенный конкурс «Евровидение — 2017» состоится в мае в Международном выставочном центре в Киеве.
9 и 11 мая пройдут полуфиналы, 13 мая состоится финал конкурса.
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Напомним, Россия отказалась участвовать в «Евровидении» в связи с тем, что Украина закрыла въезд на три года в страну для российской участницы. По заявлению Службы безопасности Украины (СБУ), певица Юлия Самойлова выступала ранее в Крыму, чем «нарушила украинское законодательство».
Гендиректор Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Дельтенре назвала решение Украины «неприемлемым шагом», однако далее никаких действий в адрес Украины со стороны ЕВС не последовало.
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