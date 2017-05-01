Анимэ в поисках ответов на проклятые вопросы

Токио, , 02:40 — REGNUM Анимэ — это не только навязшая в зубах «Сейлормун», эдакий японовидный вариант розовенького «Моего милого пони». Японцы в своих анимэ порой поднимают вопросы, тянущие на драматический и вдумчивый анализ, за который не дадут «Оскара» только потому, что слишком правдиво. При этом зрелищности у них — хоть отбавляй, динамичность — на высоте, а легкая безуминка в виде фирменной приправы отличает анимэ от любого другого жанра мультипликации. Новый фильм, безусловно выделяющийся в ряду прочих анимэ, обсуждает редактор ИА REGNUM Дмитрий Буянов.

Главный герой «Военной саги маленькой девочки» — типичный продукт капиталистического мира. Бессердечный скот, которого вроде как и скотом-то назвать нельзя, потому что он действует строго в рамках закона. Этот господин — прожженный карьерист, идущий по своему пути строго и без эмоций. Выполняя служебные обязанности, он увольнял сотрудников предприятия, пока один из уволенных не толкнул его под поезд. И все было бы кончено в этот момент, вполне подходящий для того, чтобы поставить в повествовании точку, но все только началось. И началось оно с появления нового действующего лица, коим оказался Бог.

Бог поставил перед приближающимся к концу жизни персонажем ряд крайне неприятных вопросов, сводящихся к тому, с чего мы начали разговор — как человек дошел до такого уровня, как он умудрился так оскотиниться, где его вера, где его человеческий облик. Неудивительно, что представления персонажа и Бога о том, каким должен быть человек и Творец, разошлись. Бог оказался несовершенным, попустившим в подконтрольном мире столько абсурда.

И тогда Бог вмешался уже прямо. Раз комфорт связан с духовной ленью — герою предлагается возможность прожить жизнь совсем иначе. Он открывает глаза — и обнаруживает себя в худшую эпоху мировой войны. И сам он — больше не успешный господин, а подброшенная в нищенский приют девочка. Конец? Нет, тут-то и начинается самое интересное: это же японцы.

Узнайте об этом анимэ из статьи: Бог, дети и шовинисты. Сложные вопросы в пестрой аниме-форме

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