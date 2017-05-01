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Художник, создавший символы свободы и неизбежности борьбы за нее

Культура

Свобода заведет всех «не туда», и Делакруа понял это еще 200 лет назад

Париж, 1 мая 2017, 02:20 — REGNUM  Знаменитый французский художник Эжен Делакруа начинал свой творческий путь как бунтарь и в некотором смысле провокатор. Умышленно он это делал или нет, но зрители приходили в шок от его полотен. Говорили, что он смакует жестокость и излишне натуралистичен, — а он просто стремился говорить правду, и не его вина, что неприкрытая правда вызывает порой весьма неприятные эмоции. О творчестве художника рассказывает редактор ИА REGNUM Людмила Лис.

Две самые известные работы Делакруа: «Свобода, ведущая народ» (она же — «Свобода на баррикадах») и «Смерть Сарданапала». Первая картина, посвященная июльской революции 1830 года, изображает Марианну — девушку-символ Французской республики. Фригийский колпак на ее голове — символ свободного человека, а сама она воплощает лозунг «Свобода, Равенство, Братство». Марианна изображается в виде скульптур, на почтовых марках, банкнотах и монетах. Изображение свободной Франции на картине Делакруа — одна из известнейших в мире трактовок образа Марианны.

Картина «Смерть Сарданапала» — это попытка художника изобразить то, что идут уничтожать персонажи картины «Свобода на баррикадах». Сарданапал вошел в историю как образец развратного и сумасбродного правителя, своим небрежением к государственным делам и тягой к наслаждениям доведший до разрушения великую древнюю Ассирию. Будучи разделенными тысячами лет, сюжеты этих картин встречаются как вопрос о неправедной власти и народном ответе на этот вызов.

Подробнее о творчестве художника читайте в статье: Куда заводит свобода, или Остепенившийся революционер

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