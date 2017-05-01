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Комедия для перенапрягшегося мозга: без претензий и намеков на смысл

Культура

О фильме «Видели ночь» режиссера Гэвина Вьесена

Москва, 1 мая 2017, 02:02 — REGNUM  Приятно, когда в комедии нет необоснованной претензии на вселенский смысл, а есть просто некая забавная история, которая и рассказывается в заводном ключе небольшого роуд-муви. О фильме «Видели ночь» размышляет обозреватель ИА REGNUM Дмитрий Тёткин.

В этой ленте есть все, что делает фильм модным. Путешествия, приключения, дискотеки, рестораны, музыка, шутки про соцсети, драки и даже жизнь высшего света. Чего в фильме нет, так это слез и убийственных рассуждений, призванных тянуть экранное время.

Если и есть в этой комедии какой-то мессадж, то заключается он, пожалуй, в том, что неудачником быть неплохо, — с поправкой на то, что живешь в Голливуде. Быть немножечко хипанутым, простосердечным, обаятельным. Не каким-то там потребителем всего и всех, а человеком с душой и со страстью. Ведь какой персонаж — без страсти, по какому поводу ему сопереживать?

В целом, «Видели ночь» — это легкий и ни на что не претендующий фильм, не «грузящий», о том, как простой парень, которого бросила дочка богатого папы, играет себе на банджо и ездит на велосипеде, а за спиной у него восходит солнце. Отвлечься и улыбнуться этот фильм точно поможет.

А причем тут душевно страдающие буржуи, читайте в статье: В поисках женщины найди себя

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