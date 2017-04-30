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Президент Владимир Путин поздравил Филиппа Киркорова с юбилеем

Культура

Известному исполнителю сегодня исполняется 50 лет

Филипп Киркоров
Serge Serebro
Филипп Киркоров

Москва, 30 апреля 2017, 11:56 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с юбилеем известного российского исполнителя Филиппа Киркорова. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована сегодня, 30 апреля, на сайте Кремля.

Путин отметил, что Киркоров добился большого профессионального успеха, а также вписал яркую главу в историю российского эстрадного искусства.

«Неординарные вокальные данные, энергия, увлечённость любимым делом помогают Вам активно заниматься концертной деятельностью, участвовать в интересных творческих проектах», — сказано в поздравительной телеграмме президента.

Сегодня Киркоров отмечает свое 50-летие. Исполнитель родился в семье болгарского певца армянского происхождения 30 апреля 1967 года. С пятилетнего возраста Филипп ездил на гастроли вместе с родителями.

Пик популярности Киркорова пришелся на 90-е годы XX века. Он завоевал множество наград и премий. В частности, Киркоров является восьмикратным обладателем премии «Овация», пятикратным обладателем награды «World Music Awards» как самый популярный исполнитель России, многократным обладателем премий «Золотой грамафон», «Стопудовый хит», «Серебряная калоша», лауреатом ежегодного фестиваля «Песня года».

Кроме того, Киркоров снимался в кино, играл в театре, был организатором и судьей множества музыкальных конкурсов, телеведущим.

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