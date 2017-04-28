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В Оренбуржье отреставрируют усадьбу Аксакова

Культура

Из бюджета на восстановительные работы объекта культурного наследия готовы выделить более 2,6 млн рублей

Бугуруслан, Оренбургская область, 28 апреля 2017, 15:06 — REGNUM  В Оренбургской области до июля отреставрируют усадьбу, в которой в 1811—1826 годах жил писатель Сергей Аксаков. По данным портала zakupki.gov.ru, ремонтно-реставрационные работы оцениваются в 2 млн 696 тыс. рублей.

Барский дом расположен в селе Аксаково Бугурусланского района. Средства на восстановление объекта культурного наследия регионального значения выделят из бюджета райадминистрации, которая выступает заказчиком работ.

Оренбуржье является малой родиной великого писателя, именно здесь, в имении своего деда в селе Знаменское (ныне Аксаково), провел свои детские годы будущий писатель.

По своему значению дом-музей стоит в ряду таких известных усадеб и сел России, как Михайловское, Большое Болдино, Ясная Поляна, Тарханы, Константино.

Село основано дедом писателя, Степаном Михайловичем Аксаковым в 1767 году (владел им до 1797 г.). После его смерти имение перешло к Тимофею Степановичу Аксакову (владел им с 1797 по 1832 годы), который заложил каменную церковь во имя иконы Божьей Матери «Знамение». Церковь располагалась напротив барского дома на площади. Этот однокупольный каменный храм с трехъярусной колокольней украшал село и его окрестности. В 1822 году церковь была освящена, и село получило свое новое наименование — Знаменское.

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