Инна Чурикова согласилась на госпитализацию, только отыграв спектакль

Москва, , 13:00 — REGNUM Спектакль «Аудиенция» Глеба Панфилова в Театре Наций (Москва) 28 апреля закончился госпитализацией исполнительницы главной роли Инне Чуриковой, передает Life.

Чурикова плохо почувствовала себя перед выходом на сцену, и ей вызвали скорую помощь. Врач предложил госпитализацию, но актриса отказалась, не желая срывать спектакль.

Актрисе оказали необходимую помощь и она вышла на сцену, чтобы сыграть роль королевы Великобритании Елизаветы II. По окончании представления ее увезли в больницу.

Напомним, «Аудиенция» — спектакль по пьесе драматурга, сценариста и знатока британского двора Питера Моргана (автор сценария фильма «Королева» и сериала «Корона»). Чурикова исполняет роль Елизаветы II.

Аудиенцию Елизавета II дает в спектакле премьер-министру, который информирует королеву о событиях в стране и мире. Стоит напомнить, что королева Елизавета II дольше всех в истории занимает британский трон.

«Аудиенция» в 2013 году была поставлена в театре «Гилгуд» (Лондон), а в 2015 году — на Бродвее. В этих постановках Елизавету II сыграла британская актриса Хелен Миррен.

Премьера спектакля состоялась 25 апреля 2017 в Театре Наций.

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