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Ридли Скотт верит в существование инопланетян

Культура

Режиссер считает, что настоящие инопланетяне намного умнее нас и с ними явно не стоит связываться

Лос-Анджелес, США, 28 апреля 2017, 13:07 — REGNUM  Режиссер Ридли Скотт уверен, что инопланетяне существуют, об этом он сказал в интервью Agence France-Presse (AFP).

«Я верю в существование превосходящих существ. Я думаю, что это безусловно вероятно. Эксперт, с которым я разговаривал в NASA, сказал мне: «Ты когда-нибудь смотрел на ночное небо? Ты хочешь сказать мне, что мы — это всё? Это смешно», — рассказал Ридли Скотт.

Также, режиссер сказал, что ученые знают — существует от 100 до 200 объектов, где может быть цивилизация, находящаяся примерно на одном с нами уровне эволюционного развития. По его мнению, настоящие инопланетяне это те, с кем явно не стоит связываться.

«Они намного умнее нас. Если вы достаточно глупы, чтобы бросить им вызов, вас вынесут за три секунды», — пояснил режиссер.

После он пошутил и сказал, что его ничего не пугает, ведь у него есть пистолет калибром 9 мм. Между тем, Ридли Скотт был одним из первых, кто снял космический фильм ужасов «Чужой» в 1979 году. Его пришельцы Ксеноморф и Честбастер уже четыре десятилетия повергают киноманов в ужас.

Напомним, премьера нового фильма «Чужой: Завет» запланирована на 18 мая 2017 года. 26 апреля в сети был опубликован трехминутный фильм-пролог «Чужой: Завет — Пролог: Связующее звено», который одновременно является эпилогом фильма «Прометей» и прологом картины «Завет». В начале ролика с приветственным словом выступил сам Ридли Скотт.

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