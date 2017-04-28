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В Крыму обнаружен склеп времен Боспорского царства

Культура

Находку вскоре перенесут в другое место — склеп разберут и соберут уже на территории Керченского музея-заповедника

Керчь, Крым, 28 апреля 2017, 10:38 — REGNUM  В Крыму археологи обнаружили в ходе раскопок кургана древнегреческий склеп, который был построен во времена Александра Македонского, сообщает пресс-служба Института археологии РАН.

По словам научного сотрудника Отдела скифо-сарматской археологии Института археологии Ирины Рукавишниковой, курган был построен во второй половине четвертого века до нашей эры. В это время на территории Керченского полуострова процветало Боспорское царство.

Кто погребен в склепе, пока неизвестно. Ученые предполагают, что это мог быть знатный человек.

В склепе 10 метров длинной были найдены фрагменты парадной посуды, светильник, фаянсовые подвески, а также бронзовые и железные гвозди.

Кроме того, на ступенях, ведущих к входу в склеп, было найдено детское пзахоронение, датированное первым веком нашей эры. Там нашли бусины, бубенчики и раздавленный фигурный сосуд. Рядом с этим погребением находилась урна с прахом человека.

Находку вскоре перенесут в другое место — склеп разберут и соберут уже на территории Керченского музея-заповедника. В настоящее время работы по обследованию и измерению склепа завершены.

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