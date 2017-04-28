В Узбекистане ко Дню Победы прошла встреча выпускников суворовских училищ

Ташкент, , 10:25 — REGNUM В Государственном музее Вооруженных сил Республики Узбекистан состоялась встреча-форум выпускников суворовских училищ, кадетских лицеев и классов разных лет, сообщил 28 апреля корреспонденту ИА REGNUM сотрудник пресс-службы представительства Россотрудничества в Ташкенте.

Встреча состоялась в рамках торжеств, посвященных празднованию Дня Победы и Дня памяти и почестей, торжественная часть началась с возложения цветов к памятнику Воину, установленному на территории Минобороны республики.

Участники встречи просмотрели документальный фильм об истории кадетских корпусов и суворовских училищ, о вкладе в историю многих стран, который внесли выпускники этих учебных заведений, а после сами суворовцы рассказывали о своих учебных годах.

В рамках мероприятия, атташе по вопросам обороны посольства России в Узбекистане Сергей Чернышев передал в дар Государственному музею Вооруженных сил Республики Узбекистан копию Знамени Победы, которое было водружено над Рейхстагом.

Он также вручил присутствующим выпускникам медали «70 лет суворовским военным училищам».

В свою очередь, председатель объединения VETERAN Талат Мурадов передал музею копию знамени 40-й армии (принимавшей участие в боевых действиях в Афганистане в годы СССР) Туркестанского военного округа и коллекцию экспонатов.

Мероприятие закончилось концертом.

«Участники отмечали, что Россия и Узбекистан вместе прошли через горнило войны и в настоящее время плодотворно сотрудничают для недопущения новых военных конфликтов во имя сохранения мира», — отметили в пресс-службе.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,4 млн жителей Узбекистана, из них более 400 тысяч погибли, 130 тысяч пропали без вести. В настоящее время в стране проживает более 1,6 тысячи участников войны и около 45 тысяч ветеранов трудового фронта.

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