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Опубликован вирусный фильм-пролог к новому «Чужому»

Культура

В начале ролика Ридли Скотт обращается к зрителям с вступительным словом

Лос-Анджелес, США, 28 апреля 2017, 09:53 — REGNUM  В сеть попал новый короткометражный фильм-пролог «Чужой: Завет — Пролог: Связующее звено», ролик опубликован на канале в Youtube.

Ролик начинается с вступительного слова Ридли Скотта. Режиссер сообщает, что зрители увидят то, что еще никто не видел — что происходило между событиями, показанными в «Прометее» и началом фильма «Чужой: Завет».

Таким образом, ролик одновременно является эпилогом «Прометея» и прологом «Завета». Режиссер сделал очень интересный ход, который ранее никто не применял, таким образом, подняв уровень интереса к картине.

Фильм будет рассказывать о колониальном корабле, который прибывает на далекую планету, расположенную где-то на другой стороне галактики.

Поначалу, прибывшим планета кажется раем, единственным обитателем которого является андроид Дэвид, который выжил после того, как провалилась миссия «Прометея». Но впоследствии они понимают, что оказались в темном и опасном мире.

Напомним, премьера фильма Скотта «Чужой: Завет» в России запланирована на 18 мая 2017 года. Данный фильм является уже шестым фильмов во вселенной «Чужих». Главные роли исполнили: Кэтрин Уотерстон, Майкл Фассбендер, Джеймс Франко и Нуми Рапас.

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