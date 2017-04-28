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Уникальный резной амвон из Великого Новгорода покажут в Русском музее

Культура

В составе выставки — 20 предметов из собрания Новгородского музея-заповедника

Великий Новгород, 28 апреля 2017, 09:29 — REGNUM  В Государственном Русском музее Санкт-Петербурга 27 апреля открылась выставка искусства Великого Новгорода эпохи митрополита Макария. Как сообщили ИА REGNUM в Новгородском музее-заповеднике, в состав выставки вошли 20 предметов из собрания Новгородского музея-заповедника, а также единственный в своем роде деревянный резной круглый амвон, созданный по инициативе святителя Макария в 1533 году для кафедрального Софийского собора.

«Амвон поражал своей красотой современников, и летописец включил рассказ о нём в летопись», — сообщили в музее. Уникальный древний памятник предстанет перед посетителями выставки после многолетней комплексной реставрации.

Также в экспозиции — другие уникальные древние памятники. Русский музей обладает значительным собранием произведений древнего Новгорода XVI столетия — икон, шитья, резьбы по дереву, литургической утвари, литья.

В Новгородском музее-заповеднике отметили, что эпоха искусства Великого Новгорода первой половины — середины XVI столетия ещё ни разу не становилась предметом специального выставочного проекта и не демонстрировалась как цельное художественное явление.

Ключевой личностью российской истории и культуры этого времени являлся владыка Макарий (1482−1563), с годами архиепископства и многогранной деятельностью которого в Новгороде (1526−1542) связан блистательный расцвет всех видов искусства. Выставка продлится до 1 августа.

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