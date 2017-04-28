Росстандарт проверяет российские автозаводы

Москва, , 08:53 — REGNUM Росстандарт начал проверять заводы автопроизводителей на предмет соответствия продукции заявленным критериям в ОТТС (одобрение типа транспортного средства) и требованиям законодательства России, сообщают «Известия».

Данные проверки являются плановыми, они согласовываются с Генеральной прокуратурой России и осуществляются в соответствии с федеральным законом ФЗ-294 (о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при надзоре).

Первыми под проверки попали заводы Hyundai и Toyota в Санкт-Петербурге, следующим на очереди будет китайский производитель Foton, который собирается запустить в России сборку автомобилей.

«Мы относимся положительно к подобным проверкам, как к понятной и прозрачной процедуре с соответствующим уведомлением и четкими правилами», — сообщил глава отдела маркетинкг Foton в России Евгений Пасальский.

Пока проверки носят плановый характер, но они могут проводиться в случаях, если будут поступать жалобы. Также, Росстандарт может провести проверку в связи с какой-то аварией. В этом случае ведомство имеет право запросить у производителя образцы техники, об этом рассказал глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Напомним, в марте 2017 года Росстандарт обсудил с автопроизводителями вопросы, связанные с проведением отзывных компаний в России. На встрече присутствовали представители множества брэндов, одним из вопросов был вопрос о сложности оповещения автовладельцев о необходимости прохождения их транспортным средством сервисных мероприятий.