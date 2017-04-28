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Продолжение «Хроник Нарнии» снимет Джо Джонстон

Культура

Продюсер Марк Гордон считает, что Джонстон является идеальным выбором для данного проекта

Лос-Анджелес, США, 28 апреля 2017, 08:19 — REGNUM  Режиссером картины «Хроники Нарнии: серебряный трон» станет Джо Джонстон, сообщает The Verge.

Джо Джонстон снимал такие фильмы как «Джуманджи» и «Первый мститель». Снимать картину будет студия TriStar Pictures, продюсером станет Марк Гордон. Фильм станет экранизацией четвертой книги из цикла Клайва Стэйплза Льюиса.

«Джо является отличным рассказчиком, чувствующим себя уверенно и в больших франшизах, и в малых проектах. А книги К. С. Льюиса отличаются эпичностью и одновременно — трогательностью и эмоциональностью персонажей. Он идеальный выбор для экранизации «Серебряного трона», — сказал Марк Гордон.

Три предыдущих фильма франшизы: «Лев, колдунья и платяной шкаф», «Принц Каспиан» и «Покоритель Зари» собрали по миру более $ 1,6 млрд.

Прежде в фокусе находились дети из семейства Пэвэнси, а в новой картине главными героями станут Юстэс Врэд и его одноклассница Джил Поул. Попав в Нарнию через потайную калитку они встречают льва Аслана, который сообщает им о том, что они должны вернуть пропавшего нарнийского принца.

Цикл Клайва Стэйплза Льюиса «Хроники Нарнии», состоящий из семи романов, был переведен на более чем 50 языков мира. Было продано более 100 млн копий книг по всему миру.

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