«В кириллице есть множество несвойственных казахскому языку знаков»

Алма-Ата, Казахстан, , 08:00 — REGNUM В алфавите, основанном на кириллице, есть множество несвойственных казахскому языку знаков, заявил директор Республиканского координационно-методического центра развития языков Ербол Тлешов на международной научно-практической конференции в Алма-Ате, передает 28 апреля телеканал «Хабар 24».

В ходе международной научно-практической конференции в Алма-Ате эксперты, лингвисты и другие участники обсудили переход казахского алфавита на латиницу.

Директор центра развития языков Тлешов отметил, что латинский казахский алфавит состоит из сугубо природных звуков казахского языка, в отличие от кириллического.

Некоторые эксперты добавили, что замена кириллицы латинским алфавитом для Казахстана оправдана, поскольку члены казахских диаспор в Турции, Европе и США уже используют одновременно и кириллицу, и латиницу. Еще одним доводом лингвистов в пользу латиницы стала возможность более простой интеграции Казахстана в мировое пространство.

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Помимо этого, консул Турции привел в качестве аргумента, подтверждающим необходимость перехода казахского алфавита на латиницу, свое более легкое чтение казахских слов на латинице, чем на кириллице.

В целом, участники конференции сошлись во мнении, что смена алфавита в Казахстане должна осуществляться «максимально безболезненно».

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев неоднократно подчеркивал необходимость перевода казахского алфавита на латиницу. На данный момент в Казахстане используется кириллический алфавит, принятый в 1940 году и содержащий 42 буквы.

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