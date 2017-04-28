Университет в Калифорнии будет обучать студентов языкам из «Игры престолов»

Беркли, США, , 07:43 — REGNUM Создатель вымышленных языков из сериала «Игры престолов» Дэвид Питерсон будет читать курс по этим языкам в Калифорнийском университет в Беркли, сообщает Berkeley News.

Читать курс «Лингвистика игры престолов» Дэвиду Питерсону предложил Эндрю Гаррет, который когда-то был его преподавателем. Еще когда он учил его, он говорил, что жалеет, что хобби Питерсона создавать языки, скорее всего, так и останется хобби, а не профессиональной деятельностью.

Но в 2005 году Питерсон был нанят HBO в качестве создателя языков для различных проектов. В итоге, он стал автором двух вымышленных языков из «Игры престолов» — дотракийского и валирийского и принял участие в многих других проектах, не связанных с HBO.

«Я работал над десятком других шоу и фильмов, язык стал для меня всей моей жизнью и моим образом жизни», — рассказал ученый.

Дэвид Питерсон считает, что его курс научит студентов создавать различные языки, которые будут действительно похожи на настоящие. А основой для курса станет мир Джорджа Мартина.

Напомним, премьера первой серии седьмого сезона «Игры престолов» намечена на 16 июля, телеканал HBO уже опубликовал первый промо-ролик и первые фотографии со съемок.