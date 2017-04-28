На Тибете открылся музей памяти Далай-ламы VI

Лхаса, Китай, , 05:13 — REGNUM Музей, посвященный памяти Далай-ламы VI, открылся 27 апреля в тибетской столице Лхаса, передает агентство «Синьхуа».

"Музей собрал более 100 публикаций, книг и записей о легендарной духовом лидере и поэте»

, — заявил глава ассоциации изучения(настоящее имя Далай-ламы)

Музей также собрал и разместил более 100 элементов каллиграфии и 50 поэм, созданных Далай-ламой.

«За более чем три столетия, Цангьянг Гьяцо вошел не только в память тибетцев, его любят и изучают люди со всего света», — заявил Бацанг Норбу.

Цангьянг Гьяцо родился в 1683 году. Его перу принадлежат более 60 поэм на тибетском языке, которые передавались от поколения к поколению. Вел светский образ жизни и отказывался принимать монашество.

Он также известен, как жертва политических баталий, поскольку Цинский император, считавший себя сюзереном Тибета, недолюбливал Далай-ламу. Однако смерть его остается загадкой. Некоторые историки полагают, что он был убит на пути из Пекина после ареста, другие полагают, что ему удалось скрыться.

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