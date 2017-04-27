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Игорь Крутой открыл Академию популярной музыки в Казани

Культура

Это второй, открытый в России, филиал московской Академии

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Все поют: Игорь Крутой и ученики академии
Иллюстрация: Metshin.ru
Все поют: Игорь Крутой и ученики академии

Казань, 27 апреля 2017, 23:16 — REGNUM  В Казани состоялось торжественное открытие Академии популярной музыки Игоря Крутого. Новое учебное заведение открыли сам композитор и мэр города Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба муниципалитета.

До настоящего момента у Московской академии, которая открылась в 2015 году, существовал только один филиал — в Ярославле. Под эгидой академии проходят такие знаковые ежегодные события, как конкурс «Детская Новая волна», фестиваль «Рождественская песенка года», отборочные туры «Детского Евровидения», «Детская песня года».

Обучение в казанском филиале будет проходить по следующим направлениям: вокал, современная хореография, актерское мастерство, школа телевидения, блоггинг и многое другое. Все педагоги будут работать по системе и методике обучения, разработанной в Москве.

Гости посетили музыкальный и хореографический залы, где проходили занятия, а также пообщались с преподавательским составом. Крутой поздравил педагогов и ребят с началом работы школы, отметив, что самое главное в творческой деятельности — это неравнодушие. «Если каждый из вас будет гореть желанием, если педагоги будут стараться, чтобы вы внутри себя почувствовали артистически или музыкально уверенными, то мы не напрасно собрались и не напрасно работаем. А руководство города в лице Ильсура Раисовича Метшина будет помогать. То, что происходит в Казани — невозможно представить в любом другом городе. Здесь какое-то особое отношение к своей Родине, патриотизму и своим людям», — сказал композитор.

«Я верю, что наши дети будут покорять лучшие сцены мира и прославлять Казань и Татарстан, а пройдет немного времени ‑ и Россию своими громкими красивыми голосами. Я верю в вас, я вас очень люблю и горжусь, что в нашем городе такие замечательные дети», — в свою очередь заявил Ильсур Метшин.

Церемония открытия Академии завершилась не традиционным разрезанием ленточки: гости связали ленту в знак прочной и долговечной дружбы, которая зарождается между двумя школами — академиями Москвы и Казани, а затем прозвучала песня «Ангел — хранитель мой» в исполнении автора, учеников и педагогов академии.

Напомним, композитору Игорю Крутому сейчас 62 года. В 1996 году получил звание народный артист России, в 2011 году — народный артист Украины. С 1992 года заслуженный деятель искусств РФ (1992). Является продюсером фирмы «АРС» (проекты «Новая волна», «Детская Новая волна» «Песня года», «Утренняя почта») и ряда других проектов шоу-бизнеса, также ему принадлежит 25% телеканала Муз-ТВ. Песни Крутого в разное время исполняли Игорь Николаев, Анжелика Варум, Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Ирина Аллегрова, Муслим Магомаев, Лев Лещенко, Леонид Агутин, а также выдающиеся оперные певцы Чо Суми, Андреа Бочелли, Аида Гарифуллина, Дмитрий Хворостовский и другие.

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Музыка
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