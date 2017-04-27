Александр Розенбаум получил травму на концерте в Саратове

Саратов, , 22:21 — REGNUM Известный российский автор-исполнитель Александр Розенбаум отменил свой концерт в Волгограде после того, как сломал три ребра на концерте в Саратове. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщается на официальном сайте Розенбаума.

Во время концерта в Саратове Розенбаум получил травму. Медики диагностировали, что он сломал три ребра. В связи с этим музыкант был вынужден перенести концерт в Волгограде на 23 мая.

«В связи с травмой, полученной на концерте в Саратове (перелом 6−7-8 ребер), концерт в Волгограде переносится на 23 мая 2017 года. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сказано в сообщении на сайте Розенбаума.

Как именно музыкант получил травму на концерте в Саратове не уточняется.

Концерт Розенбаума в Волгограде должен был состоятся сегодня в Центральном концертном зале города.