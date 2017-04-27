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Суворовцы сыграли концерт на станции «Курская» в Москве — фоторепортаж

Культура

Концерт молодых музыкантов стал частью подготовки к десятому военно-музыкальному фестивалю «Спасская башня»

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Суворовцы готовятся к концерту на станции метро Курская
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Суворовцы готовятся к концерту на станции метро Курская

Москва, 27 апреля 2017, 22:55 — REGNUM  54 суворовца из Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова выступили с концертом в аванзале станции метрополитена «Курская» в Москве, сообщает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля.

Во время выступления музыканты исполнили произведения из русской классики и известные джазовые композиции, а также продемонстрировали различные отработанные фигуры, перестраиваясь в процессе игры.

Концерт молодых музыкантов стал частью подготовки к десятому военно-музыкальному фестивалю «Спасская башня», который стартует в столице 26 августа.

«Это уже второе совместное мероприятие Московского метрополитена и фестиваля «Спасская башня», — заявил заместитель начальника Московского метрополитена по коммуникациям Алексей Ильиных.Он отметил, что благодаря подобным выступлениям торжественная музыка постепенно интегрируется в повседневную жизнь слушателей.

Напомним, что имя генерал-лейтенанта Валерия Халилова присвоено училищу в 2016 году, после гибели известного военного дирижера в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем.

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