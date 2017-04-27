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В Костроме открылся музей купца

Культура

В собрании частного музей около 30 000 экземпляров

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Сани
Григорий Михайлов © ИА REGNUM
Сани

Кострома, 27 апреля 2017, 19:19 — REGNUM  Сани, утюги, самовары и многие другие предметы купеческого быта выставлены в открывшемся сегодня, 27 апреля, в Костроме Музее купца.

Экспозиция размещена в частном доме в центре города в 3 залах. В первом — на улице «припаркованы» различные сани. Во втором и третьем можно увидеть коллекцию самых разных утюгов, самоваров, фотографий, открыток и монет.

Музей частный, здесь собрано около 30 000 экспонатов. Организаторы говорят, что выставка рассказывают о местных традициях, укладе, духовной и материальной культуре костромского купечества.

ИА REGNUM напоминает, что в этом году Костроме исполнится 865 лет. Город входит в Золотой кольцо России и является один из популярных мест для посещения туристов. За последние годы в Костроме открылись несколько музеев. Наиболее известными туристическими брендами Костромы являются Иван Сусанин, Ипатьевский Монастырь и Снегурочка.

25 апреля 2017 года стало известно, что в городе может появиться памятник Павлу Первому.

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