На Рыбаковском фестивале в Тамбове пройдут лучшие спектакли театров страны

Тамбов, , 18:39 — REGNUM С 11 по 21 мая в Тамбове пройдёт XI межрегиональный театральный фестиваль имени Н.Х. Рыбакова. На этот раз на тамбовской сцене выступят театры из Тулы, Калуги, Тюмени, Липецка, Пензы, Ростова, Самары, Москвы и Варшавы, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

На фестивале будут представлены лучшие спектакли российских театров. А тамбовские зрители в очередной раз смогут увидеть, какие изменения сегодня происходят в современном театральном процессе. Почетными гостями фестиваля станут три знаменитых театра, что говорит о повышении статуса этого творческого проекта и растущем интересе к нему со стороны театральных деятелей.

Торжественное открытие театрального марафона состоится 11 мая. Откроет фестиваль Российский академический Молодежный театр из Москвы, который сегодня является флагманом столичной театральной жизни. Он завоевал много фестивальных премий в своем направлении — это спектакли, в которых много публицистики, масштабные массовые сцены, которые поднимают очень глобальные темы. На тамбовской сцене известные актеры сыграют спектакль «Свои люди — сочтемся» А. Островского в постановке Егора Равинского.

Далее начнется борьба за главные награды — звания Актер и Актриса России.

12 мая жюри и зрители увидят спектакль «Винная история (Супница)» Тульского академического театра драмы. 13 мая выступит еще один частый гость Рыбаковского фестиваля — Калужский областной драматический театр. Жюри выбрало для показа «Поминальную молитву» Г. Горина. Эта пьеса стала уже классикой, но всегда интересна новыми режиссерскими решениями и трактовками. 14 мая на Рыбаковский фестиваль снова вернется молодежный театр «Ангажемент» им. В.С. Загоруйко из Тюмени, который так понравился зрителям и жюри в прошлом году. Актеры сыграют свой новый спектакль «Река возвращается».

15 мая на сцену выйдут актеры Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого. Из большого репертуара этого театра жюри выбрало спектакль «Старомодная комедия» классика советской драматургии Алексея Арбузова, так как в Тамбове пользуется большой популярностью проект «Советская классика».

16 мая продолжит конкурсную программу Пензенский областной драматический театр имени А.В.Луначарского на сцене Театра кукол. Это будет спектакль по пьесе современного и очень популярного автора Ольги Михайловой «Путь левой руки» о судьбе Лермонтова.

17 мая зрители увидят еще один пример современной драматургии, пьесу Владимира Малягина «Сталин. Часовщик». Спектакль, основанный на реальных фактах биографии Сталина, покажет Ростовский академический театр драмы им. М. Горького. Завершит конкурсную программу 18 мая Самарский академический театр драмы им. М. Горького спектаклем «Странная миссис Сэвидж» Д. Патрик.

19 мая состоится торжественная церемония награждения лауреатов фестиваля, в которой вновь примет участие Самарский академический театр драмы имени М. Горького со спектаклем «Амадеус».

На этом фестиваль имени Рыбакова не заканчивается. Зрителей ожидает по-настоящему яркий, «модерновый» финал. Еще два почетных гостя по завершению конкурсной программы представят зрителям свои постановки. Это московский театр Школа драматического искусства, который славится своими экспериментами, новыми прочтениями классики. Столичные актеры покажут спектакль «Игроки» Н. Гоголя 20 мая.

Еще один гость — театр с интересным названием День смерти Моцарта из Варшавы. Он сыграет спектакль «По поводу прощания с садом» Н. Черкес-Гжелоньска 21 мая. Это этюды памяти по мотивам пьесы Чехова «Вишневый сад». Театр изобрел интересный прием — спектакль будет звучать на двух языках сразу.

Жюри Рыбаковского фестиваля в этом году возглавит народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии РФ, премии «Золотая маска», актриса Московского художественного театра им. А.П. Чехова Ольга Яковлева. Также в работе жюри примут участие: театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский; заслуженный работник культуры РФ, театральный критик Николай Жегин; театральный критик, кандидат искусствоведения, главный редактор газеты «Дом Актера», ответственный редактор журнала «Станиславский» Ольга Галахова; заслуженный деятель искусств РФ, театральный критик Валерий Подгородинский; лауреат премии имени Н.Х. Рыбакова «Актриса России», заслуженная артистка РФ Ирина Горбацкая; глава города Тамбова, лауреат премии «Золотая маска» Сергей Чеботарев, заместитель начальника управления культуры и архивного дела Тамбовской области Сергей Саввин и официальный представитель Сбербанка России, председатель Общественной палаты Владимир Пеньков.

Как всегда в программе Рыбаковского фестиваля будет много творческих встреч, мастер-классов, актерских тренингов, лекций и театральных вечеров.