Музыкант Глеб Самойлов отсудил у родного брата 4,5 млн рублей

Москва, , 17:51 — REGNUM Савеловский суд Москвы постановил взыскать 4,5 млн рублей с музыканта Вадима Самойлова в пользу его брата Глеба. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщила журналистам адвокат Алиса Образцова.

Она сообщила, что Савеловский суд удовлетворил иск Глеба Самойлова к брату Вадиму и взыскал с него порядка 4,5 млн рублей в счет погашения долга.

Стоит отметить, что братья Самойловы также судятся за право исполнять песни группы «Агата Кристи». В сентябре 2016 года Савеловский суд Москвы разрешил Вадиму Самойлову исполнять 172 песни группы «Агата Кристи», участником которой он являлся.

Тогда Глеб Самойлов подал апелляционную жалобу. Рассмотрение апелляции пройдет 16 мая 2017 года в Мосгорсуде.

Напомним, «Агата Кристи» — рок-группа, которая была основана в Свердловске (Екатеринбург) в 1985 году. Наибольшая популярность группы пришлась на середину 90-х годов XX века.

В 2009 году группа прекратила свое существование. Однако в 2015 году «Агата Кристи» на короткое время воссоединилась, чтобы дать несколько концертов. Затем группа снова распалась.

Братья Самойловы объяснили распад «Агаты Кристи» многочисленными разногласиями.