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В Воронеже РПЦ отдали бывшее здание церковно-приходской школы

Культура

Передачу здания согласовали депутаты

Воронеж, 27 апреля 2017, 16:50 — REGNUM  Здание бывшей церковно-приходской школы в поселке Сомово Воронежа будет передано Воронежской епархии. Такое решение приняли депутаты Воронежской городской думы 26 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе парламента.

Здание школы одноэтажное, но высокое, построено из кирпича. Школа была построена рядом с церковью и открылась в 1914 году — тогда она приняла сразу 250 учеников. В советские времена здание было передано под общеобразовательную школу, а затем и вечернюю. Последние годы здание никак не использовалось.

Сегодня здание площадью в 442 квадратных метра, хоть и имеет статус культурного объекта, но пришло в упадок. Как отмечалось на заседании гордумы, это здание неоднократно выставлялось на торги, однако им так никто и не заинтересовался.

В результате депутаты гордумы приняли решение передать помещение Воронежской епархии. Церковь планирует использовать здание по назначению — как школу.

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