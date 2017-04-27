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Константиновскую батарею в Севастополе откроют для посещения туристами

Культура

Выделенная субсидия ускорит подготовку к сезону, надеются в городском правительстве

Константиновская батарея
Valentin Ramirez
Константиновская батарея

Севастополь, 27 апреля 2017, 15:32 — REGNUM  Правительство Севастополя приняло постановление о выделении из городского бюджета субсидии в размере шести миллионов рублей некоммерческой организации «Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество» (РГО) на текущее содержание Константиновской батареи. Об этом говорилось на заседании правительства 27 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщил вице-губернатор Юрий Кривов, к началу туристического сезона, к 6 июня, силами города будет приведены в порядок 1,2 км подъездной дороги с Северной стороны.

«В этом летнем сезоне Константиновская батарея станет объектом туристического показа. Предусмотрены варианты подвоза туристов маломерными судами с моря», — сказал Кривов.

Средства выделяются в рамках программы развития культуры, постановление позволит подписать соглашение с РГО и обеспечит поддержку мероприятий по сохранению памятников культурного наследия.

Как сообщало ИА REGNUM, Константиновская батарея была передана РГО на праве безвозмездного пользования в октябре 2014 года. Летом прошлого года правительство Севастополя своим распоряжением разрешило РГО снести объекты недвижимости, находящиеся в государственной собственности.

Константиновская батарея была заложена русским полководцем Александром Суворовым в 1794 для отражения вражеских кораблей на входе в Севастопольскую бухту. Батарея защищала город от ударов противника во время первой обороны Севастополя в 1854−55 годах и осады города немецкими и румынскими войсками в 1941−42 годах.

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