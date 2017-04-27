Джонни Депп посетил «Диснейленд» в образе Джека Воробья

Сакраменто, США, , 15:32 — REGNUM Джонни Депп появился перед посетителями «Диснейленда» в Калифорнии в образе Джека Воробья, сообщает Deadline.

За месяц до выхода в США пятой части «Пиратов Карибского моря» актер решил наведаться в место, с которого все началось.

В течение дня он несколько раз появлялся в разных местах аттракциона «Пираты Карибского моря» в образе Джека Воробья к радости ошеломленных посетителей.

Многие из них разместили фотографии с актером в Twitter. Помимо этого, зрители сняли несколько видео, на которых Депп взаимодействует с толпой, находясь в образе.

«Джонни Депп провел целый день в «Диснейленде», удивляя посетителей. Я чуть не умер», — написал у себя на странице в Twitter один из очевидцев.

Мировая премьера картины «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» запланирована на 11 мая 2017 года, она пройдет на курорте Дисней в Шанхае. Это будет первый раз, когда мировая премьера голливудского фильма состоится в Китае.