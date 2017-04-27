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Пол Верховен снимет драму о монахине-лесбиянке

Культура

В основу картины ляжет историческая книга

Пол Верховен
Rnd K 91802
Пол Верховен

Вашингтон, 27 апреля 2017, 14:57 — REGNUM  Пол Верховен намерен снять драму о монахине-лесбиянке, сообщает Variety.

В фильме под названием «Пресвятая богородица» монахиню, которая страдает от тревожных религиозных и эротических видений, сыграет бельгийская актриса Виржини Эфира. В преодолении видений ей будет помогать её спутница, в итоге между женщинами возникнут сексуальные отношения.

В основу фильма ляжет книга историка Джудит С. Браун «Жизнь монахини-лесбиянки в Италии эпохи Возрождения». Как сообщает писатель, книга написана на основе откровенных архивных документов, в которых рассказывается о взлете и падении сестры Бенедетты Карлини, настоятельницы монастыря, жившей в начале XVII века.

Её заявления о сверхъестественных контактах с Христом спровоцировали церковные власти на проведение расследования. В результате следствие пришло к выводу, что монахиня фальсифицировала свои видения, а также выяснило, что у Карлини был лесбийский роман с другой монахиней. По приговору суда бывшую настоятельницу отправили в тюрьму, где она прожила еще 35 лет.

Переработкой книги в сценарий занимался Герард Сутеман, который принимал участие в таких фильмах Пола Верховена, как: «Заводные», «Плоть + кровь» и «Черная книга». Продюсером картины выступит Саид Бен Саид.

Напомним, последний фильм Пола Верховена «Она» вышел на экраны в 2016 году. Это триллер, рассказывающий о владелице крупной компании видеоигр, которая подвергается насилию в собственном доме, после чего решает не писать заявления в полицию. После случившегося пробуждаются её детские психические травмы, и она начинает видеть в каждом мужчине своего насильника.

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