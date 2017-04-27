Джуд Лоу хочет поговорить с Джоан Роулинг о роли молодого Дамблдора

Лондон, , 13:32 — REGNUM Прежде, чем начать работать над своей ролью молодого Альбуса Дамблдора во второй части фильма «Фантастические твари и где они обитают», Джуд Лоу хочет поговорить с Джоан Роулинг, об этом актер сказал в интервью BBC.

Джуд Лоу заработал уже немало денег с момента его прорыва в научно-фантастическом триллере «Гаттака», который был снят в1997 году. Он играл в фильмах различных жанров, включая криминальну драму «Талантливый мистер Рипли», криминальную головоломку «Шерлок Холмса» и её продолжение, комедию «Шпион» и приключенческий фильм «Король Артур: Легенда о мече».

Актер сообщил, что узнал о предложении сняться в продолжении «Фантастические твари и где они обитают», когда был на репетициях новой пьесы «Навязчивая идея».И не смотря на то, что он неоднократно доказывал, что может вжиться в роль персонажа вне зависимости от того, какой жанр у фильма, он все-таки хочет встретиться с Джоан Роулинг.

Джуд Лоу признался, что ему, в частности, хочется узнать — стоит ли изображать намеки на наличие романтических отношений между молодым Дамблдором и Геллертом Гриндевальдом (Джонни Депп).

Отметим, что ранее Джоан Роулинг во время пресс-конференций, которые были посвящены первому фильму, отказывалась давать ответ на вопрос о сексуальных отношениях Дамблдора. Она сказала, что это история из пяти частей и возможно множество вариантов развития отношений героев.