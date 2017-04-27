Каждый десятый преподаватель русского языка испытывает проблемы с предметом

Москва, , 13:17 — REGNUM Развивать аттестацию учителей призвал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, по его словам, более 10% учителей русского языка не владеют своим предметом после окончания педагогического вуза.

«Важно развивать аттестацию учителей и профессиональный экзамен после завершения педагогического вуза, потому что, как показали наши исследования, более 11% учителей испытывают проблемы с русским языком, с математикой», — сказал Кравцов на Общем собрании членов Российской академии образования (РАО).

В ведомстве констатируют, что по завершении педагогического вуза не всегда учителя владеют предметом, методикой преподавания. В этом Рособрнадзор видит «многие проблемы в преподавании этих предметов».