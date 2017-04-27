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Брюс Уиллис столкнется с Джеймсом МакЭвоем в новом фильме М. Найт Шьямалана

Культура

Через 17 лет режиссер решил столкнуть своих персонажей в новой картине

Лос-Анджелес, США, 27 апреля 2017, 13:01 — REGNUM  Американский кинорежиссер М. Найт Шьямалан сообщил, что снимет новый фильм под названием «Стекло», который станет сиквелом сразу двух его картин — «Неуязвимый» и «Сплит», сообщает The Hollywood Reporter.

Писатель и режиссер обнародовал эту новость на своей странице в Twitter. Несколько месяцев до этого он дразнил поклонников сообщениями о том, что работает над каким-то новым сценарием.

«Прошло 17 лет и я, наконец, могу ответить на вопросы, которые я получаю, типа: «Ты будешь делать продолжением «Неуязвимого» или как?». Мой новый фильм будет одновременно продолжением «Неуязвимого» и «Сплит», — заявил режиссер и сценарист.

В «Сплит» на последней минуте появляется Брюс Уиллис в футболке с надписью «Данн». Это дало возможность зрителям понять, что события в фильме «Сплит» происходят в той же вселенной, что и события в «Неуязвимом». В январе 2017 года режиссер рассказал, что злодей Кевин Вендел Крамп (Джеймс МакЭвой) был фактически включен в его первые черновики «Неуязвимого», но его пришлось вырезать. Он также сказал тогда, что надеется написать и снять третий фильм, который будет включать в себя обоих персонажей.

Мировая премьера картины намечена на 18 января 2019 года.

По мнению The Hollywood Reporter, «Неуязвимый», который был снят М. Найт Шьямаланом в 2000 году, через год после выпуска «Шестого чувства» и стремительного взлета, является деконструкцией жанра фильмов про супергероев и остается одной из лучших его работ. А «Сплит» заработал более $ 275 млн по всему миру при том, что его бюджет составил всего $ 9 млн. В 2015 году М. Найт Шьямалан так же снял кассовый хит «Визит».

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