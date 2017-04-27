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День Победы в Ивановской области: «Бессмертный полк», парад, флешмоб

Культура

9 Мая праздничные мероприятия пройдут по всему региону

Бессмертный полк в Иваново
Иллюстрация: Moypolk.ru
Бессмертный полк в Иваново

Иваново, 27 апреля 2017, 12:26 — REGNUM  В Ивановской области готовятся широко отметить 72-ю годовщину Великой Победы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, мероприятия, приуроченные к памятной дате, запланированы по всех муниципальных образованиях региона.

Одним из первых таких мероприятий стал старт акции «Георгиевская ленточка» 24 апреля: всего волонтеры готовятся раздать в регионе более 40 тыс. символов Победы.

Как рассказала заместитель председателя регионального правительства Ирина Эрмиш, в преддверии праздника областные музеи представят тематические выставки произведений живописи, графики, декоративно-прикладного творчества, посвященные Великой Победе. В учреждениях культуры пройдут литературно-музыкальные вечера для ветеранов войны и труда с участием ведущих творческих коллективов, будут представлены спектакли и концертные программы на военную тематику. Военно-патриотические мероприятия организованы и во всех школах.

«Школьники участвуют в исследовательской и поисковой работе, социально значимых проектах по благоустройству мемориалов и мест воинских захоронений, оказывают шефскую помощь ветеранам войны и труженикам тыла», — отметила Ирина Эрмиш.

Так, в рамках добровольческой акции «Весенняя неделя добра» свыше 6,5 тысячи волонтеров помогут ветеранам в уборке домов, благоустройстве придомовых территорий. В рамках проекта «Дом со звездой» в мае волонтеры выполнят работы по восстановлению и реставрации, а также установлению памятных знаков на домах, в которых живут или жили ветераны. Еще одна акция ко Дню Победы — «Санаторий на дому»: к ветеранам Великой Отечественной войны домой приедут специалисты, которые окажут оздоровительные, медицинские, социально-бытовые услуги.

5 мая традиционный прием ветеранов Великой Отечественной войны проведут губернатор Ивановской области Павел Коньков и председатель Ивановской областной думы Виктор Смирнов. В этот же день у мемориала Героям фронта и тыла впервые состоится торжественная церемония занесения фамилий двух Героев Советского Союза и двух полных кавалеров ордена Славы на медальоны памятника.

4 мая по маршруту Вичуга — Кинешма — Вичугский район будет организован автопробег «Эстафета памяти».

9 Мая по всей области пройдут церемонии возложения цветов к местам захоронений павших воинов.

«Основной площадкой торжественных мероприятий в областном центре станет мемориал Героям фронта и тыла, где состоится митинг и праздничный парад воинов Ивановского гарнизона», — сообщил заместитель главы администрации города Иваново Владимир Пигута.

Кроме того, на площади Пушкина будет организована выставка военной техники, ретроавтомобилей, интерактивная выставка сводного поискового отряда «Эхо». Традиционно на различных площадках областного центра будут работать полевые кухни. Вечером на площади Пушкина состоится молодежный флешмоб «Мы помним! Мы гордимся!» и концертная программа «Не забыть нам этой даты, что покончила с войной», а завершатся торжественные мероприятия праздничным фейерверком. Владимир Пигута добавил, что на время проведения праздничных мероприятий движение в центре города будет ограничено.

Еще одним значимым мероприятием в День Победы станет акция «Бессмертный полк». В этом году формирование колонны начнется в областном центре у мемориала Героям фронта и тыла 9 мая с 14:00. Колонна пройдет по Шереметевскому проспекту к памятнику Борцам революции, затем — по проспекту Ленина до площади Пушкина. По пути движения будут организованы дополнительные тематические площадки. Акция «Бессмертный полк» будет организована и в других муниципалитетах области.

«В 2016 году участниками акции стали около 23 тысяч жителей области, в том числе более 15 тысяч — в городе Иваново. Колоны «Бессмертного полка» прошли также по улицам Кинешмы, Кохмы, Шуи, Заволжска, Фурманова, Пучежа», — отметила председатель Общественной палаты области Марина Дмитриева.

Как сообщила Ирина Эрмиш, на сегодняшний день в Ивановской области проживает 14,5 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны. На финансирование льготного пакета ветеранов и членов семей погибших (умерших) участников и инвалидов войны из регионального бюджета ежегодно выделяется порядка 50 млн рублей. В очереди на улучшение жилищных условий на сегодняшний день остаются 76 человек. В этом году Ивановской области предусмотрены средства федерального бюджета в размере более 57 млн рублей, которые позволят предоставить жилье 52 ветеранам.

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