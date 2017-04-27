Российский футбол в худшем состоянии, чем был когда-либо
Кирилл Дементьев в проекте «Люди России»
Ашот Погосян, 27 апреля 2017, 12:11 — REGNUM
Деньги на футбол вложены в яхты и дворцы. Такое мнение в передаче ИА REGNUM «Люди России» выразил спортивный комментатор Кирилл Дементьев.
Почему российский футбол способен только разочаровывать, и насколько сложно комментировать проигрышные матчи сборной России — смотрите и слушайте «Люди России».
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