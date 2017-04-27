Ашот Погосян, , 12:11 — REGNUM

Деньги на футбол вложены в яхты и дворцы. Такое мнение в передаче ИА REGNUM «Люди России» выразил спортивный комментатор Кирилл Дементьев.

Почему российский футбол способен только разочаровывать, и насколько сложно комментировать проигрышные матчи сборной России — смотрите и слушайте «Люди России».

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